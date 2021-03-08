في يوم المرأة: 16 ألف أسيرة في سجون الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر اليوم الاثنين، قال إن سلطات الاحتلال اعتقلت في سجونها حتى هذا اليوم 16 ألف فلسطينية.
وفيما يتعلق بأوضاع الاسيرات، اكد أبو بكر، أن الأسيرات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون.
وأضاف ابو بكر" للرابعة ومعا " ان المراة والفتاة الفلسطينية، كانت تتصدى كالرجال، لمحاولات الاحتلال مصادرة الاراضي ولها دور مميز جدا منذ وجود الاحتلال حتى يومنا هذا.
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