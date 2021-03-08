في يوم المرأة: 16 ألف أسيرة في سجون الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر اليوم الاثنين، قال إن سلطات الاحتلال اعتقلت في سجونها حتى هذا اليوم 16 ألف فلسطينية.

وفيما يتعلق بأوضاع الاسيرات، اكد أبو بكر، أن الأسيرات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون.

وأضاف ابو بكر" للرابعة ومعا " ان المراة والفتاة الفلسطينية، كانت تتصدى كالرجال، لمحاولات الاحتلال مصادرة الاراضي ولها دور مميز جدا منذ وجود الاحتلال حتى يومنا هذا.

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