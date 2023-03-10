انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت نتيجة تصويت النواب التي أعلنت قبيل الساعة الـ11 (03:00 صباحا بتوقيت غرينتش) نهائية وعلى النحو التالي: 2952 صوتا لصالح شي، المعارضة: صفر، امتناع: صفر، وذلك في ظل غياب أي مرشح منافس.

وكان شي حصل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تمديد لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبان الأهم في سلم السلطة في البلاد.

ووعد شي حينها -في تصريح صحفي بقصر الشعب في بكين- بـ"العمل بجد"، قائلا "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي، أتعهد بالعمل بجد لإنجاز مهامنا".

كما قال إنه "لا يمكن للصين أن تتطور من دون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين"، مضيفا أنه "بعد أكثر من 40 عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح حققنا معجزتين، هما: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

كما وصفته صحيفة "الشعب" اليومية في سيرة ذاتية نشرتها عنه بأنه زعيم لا يكل، مشيدة بروح التضحية لديه ومؤكدة أن "الناس العاديين ينظرون إليه على أنه قريب عزيز".

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني على انتخابه، وقال الكرملين إن بوتين عبر في برقية إلى شي عن ثقته في قدرة الزعيمين على تعزيز تعاونهما في أهم القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر : وكالات

/انتهى/