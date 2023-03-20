برشلونة يقتل أحلام ريال مدريد بفوز درامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح ريال مدريد النتيجة عن طريق رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بينما سجل لبرشلونة سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي (90+2).

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، موسعا الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى 12 نقطة، قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وصوب كريم بنزيما كرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها تير شتيجن حارس البارسا في الدقيقة الأولى.

جاء الرد بعد دقيقة واحدة من برشلونة، بتسديدة من روبرت ليفاندوفسكي تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 9، بهدف عكسي سجله رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، بعدما أرسل فينيسيوس جونيور كرة عرضية، اصطدمت في رأس الأوروجواياني وسكنت شباك البارسا.

وأرسل رافينيا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو زميله كريستنسن الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 23.

استمر الضغط الكتالوني، بعرضية جديدة من فرينكي دي يونج إلى كريستنسن داخل المنطقة، لكن كرته الرأسية وصلت ضعيفة إلى أحضان كورتوا في الدقيقة 32.

بعدها بدقيقتين تألق كورتوا في التصدي لتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر رافينيا.

ونجح سيرجي روبرتو، في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 45، بعدما سدد رافينيا كرة تصدى لها كورتوا، لترتد أمام روبرتو الذي صوب داخل شباك الملكي لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

مع بداية الشوط الثاني، أرسل فينيسيوس جونيور كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لفيدي فالفيردي الذي سدد بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 48.

وصوب روبرت ليفاندوفسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى كورتوا في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 63، حاول رودريجو التسديد من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة من رافينيا على حدود منطقة الجزاء، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 74.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 81، حيث تلقى تمريرة من كارفاخال داخل منطقة الجزاء، وسدد من لمسة واحدة داخل الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وقتل فرانك كيسي البديل، أحلام ريال مدريد بهدف في الدقيقة (90+2)، حيث تلقى كرة عرضية من زميله أليخاندرو بالدي داخل منطقة الجزاء، وصوب بسهولة داخل الشباك.

المصدر: الكوورة