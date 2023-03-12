استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه إستشهد 3 مقاومين فلسطينيين إثر مواجهات مسلّحة مع قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن "قوات الاحتلال اغتالت 3 مقاومين فلسطينيين على مفرق جيت"غرب نابلس شمال الضفة المحتلة"، وقال المراسل العسكري لإذاعة "جيش الاحتلال" أن قوات الاحتلال "قتلت الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مقاومين واعتقلت الرابع".

وادعى المراسل العسكري أن "الفلسطينيين الثلاثة نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس، وأطلقوا النار نحو القوات التي كانت في نقطة عسكرية قرب تقاطع جيت قرب مستوطنة كيدوميم".

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس الاسبوع الماضي وأغلقتها بالكامل، وذلك بعد اقتحام مخيم عسكر في المدينة، واعتقال 3 أشقاء فلسطينيين.

وتزامن ذلك مع وقوع شهداء وجرحى فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وسط مواجهات مع مقاومين فلسطينيين.

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن عملية إطلاق نار على سيارة في بلدة حوارة بالضفة الغربية، ومقتل مستوطنين كانا داخلها، الأمر الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "الحدث الأصعب للغاية".

/انتهی/