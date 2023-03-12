استشهاد غوتيريش بآية قرآنية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأن رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم.

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