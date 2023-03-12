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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١:٠٥ م

استشهاد غوتيريش بآية قرآنية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي+فيديو

استشهاد غوتيريش بآية قرآنية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي+فيديو

تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر مضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأن رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1931447

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