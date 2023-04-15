لأول مرة.. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" بأن مجلس بلدية مينيابوليس وافق بالإجماع، على تعديل قانون كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب والعشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء.

وجاء التصويت بينما يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بشهر رمضان.

وقال محمد دكولي، إمام مسجد النور في مينيابوليس والذي كان من بين العديد من القادة المسلمين الذين شهدوا التصويت: "أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان".

يشار إلى أن مينيابوليس تضم عددا متزايدا من المهاجرين من شرق إفريقيا، وأصبحت المساجد منتشرة فيها الآن. كما أن 3 من أعضاء مجلس البلدية الـ13 هم مسلمون.

ولم يلق القرار أي معارضة مجتمعية منظمة.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية جاكوب فراي على الإجراء الأسبوع المقبل.

المصدر: أ ب

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