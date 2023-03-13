مساعدات صربية وباكستانية وإماراتية تصل لمتضرري الزلزال في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد وصلت اليوم الاثنين إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات صربية تحمل مواد إغاثية لمتضرري الزلزال.

وقال سفير صربيا لدى سوريا رادوفان ستويانوفيتش، إن الطائرة تحمل 105 أطنان من المواد الغذائية والطبية، بينها أجهزة لتخطيط القلب والأشعة وأجهزة طبية أخرى تكفي لتهيئة مشفى ميداني، لافتا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من المساعدات لدعم سوريا في مواجهة تداعيات الزلزال.

كذلك، وصلت سفينة مساعدات باكستانية إلى مرفأ اللاذقية محملة بنحو 800 طن من المواد الإغاثية مقدمة من باكستان.

هذا ووصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل 25 طنا من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال.

مساعدات صربية وباكستانية وإماراتية لمتضرري الزلزال في سوريا

وضرب زلزال مدمر في 6 فبراير الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا، ولا زالت هزاته الارتدادية تتوالى حتى اليوم.

المصدر: سانا

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