إيران و بيلاروسيا يوقعان اتفاق للتعاون في مجال المنتجات الحلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى الاثنين توقيع اتفاق اتفاق للتعاون في مجال المنتجات الحلال، بين المنظمة الايرانية للمعايير القياسية من جانب، واللجنة الدولية لتحديد المعايير القياسية في بيلاروسيا (BELST) من جانب اخر.

على امتداد زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا "الكسندر لوكاشينكو" والوفد المرافق له الى طهران، جرى اليوم الاثنين، التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال المنتجات الحلال، بين المنظمة الايرانية للمعايير القياسية من جانب، واللجنة الدولية لتحديد المعايير القياسية في روسيا البيضاء (BELST) من جانب اخر.

ووقع عن الجانب الايراني وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" نيابة عن رئيس منظمة المعايير القياسية الايرانية "اسلام بناه" الذي يزور ماليزيا حاليا، وعن الجانب البيلاروسي "فالنتين تتاريتسكي" الذي يراس شركة BELST.

يذكر ان شركة المعايير القياسية الوطنية (في ايران) وشركة "Bel Halal"، كلفتا بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاق.

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