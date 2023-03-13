مخبر: إيران جاهزة لإنشاء مصانع في بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار محمد مخبر ، النائب الأول للرئيس الايراني ، مساء اليوم الاثنين خلال لقائه مع ألكسندر لوكاشينكو ، رئيس بيلاروسيا ، إلى الإرادة الجادة لحكومتي جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية بيلاروسيا للنهوض بالعلاقات والتعاطي الاقتصادي على أعلى مستوى ممكن ، واكد على استعداد الحكومة الايرانية وتصميمها على دعم النهوض بالعلاقات بين البلدين وقال : يجب تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ومينسك بموازاة العلاقات السياسية السليمة بين البلدين.

واعتبر محمد مخبر أن توقيع خارطة طريق التعاون الشامل وسبع وثائق تعاون بين إيران وبيلاروسيا أساسًا لمستوى جديد من العلاقات بين البلدين وأضاف: لقد خلقت الإرادة والاستراتيجية المشتركة لرئيسي إيران وبيلاروسيا فرصة مناسبة للتوسع الشامل في العلاقات ، والتي يجب أن نستثمرها بشكل جيدة .

وافاد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، بان "ممر الشمال –جنوب" يشكل احد مقومات التعاون الشامل، اضافة الى توقيع 7 وثائق للتعاون الثنائي باعتبارها ركيزة لمستوى جديد على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونوه "مخبر" بالتقدم الكبير الذي حققته الشركات المعرفية الايرانية في مجال الصناعات الصيدلانية وانتاج السيارات؛ وقال في لقائه الرئيس البلاروسي : اننا على استعداد من خلال انشاء مصانع بالتعاون مع الاخصائيين لدى القطاع الخاص، لفتح صفحة جديدة على صعيد التعاون بين ايران وروسيا البيضاء.

وبدوره اشاد الرئيس البيلاروسي بمسيرة التقدم الكبيرة للشركات المعرفية الايرانية، وقال : ان منتجات هذه الشركات جديرة بان يتم تسويقها في الصعيد الدولي؛ مؤكدا على استعداد بلاده للتعاون في سياق تصدير هذه المنتجات الايرانية الى سائر دول العالم.

وتطرق لوكاشينكو خلال اللقاء مع مخبر، الى وثائق التعاون التي وقعها والوفد المرافق مع الجانب الايراني بحضور اية الله رئيسي اليوم؛ متطلعا بان يتم في ضوء ارادة وحرص قادة البلدين توفير الارضية المناسبة لمزيد من التعاون بين طهران ومينسك.

وفي الختام، وجه الرئيس البيلاروسي دعوة الى النائب الاول لرئيس الجمهورية لزيارة مينسك، كما اعرب عن امله بان يتم وضع خطة دقيقة وتكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات التي ابرمت بين البلدين.

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