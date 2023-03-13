  1. إيران
  2. العلوم
١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٤:٤٣ م

رئيسي ولوكاشينكو يتفقدان معرض الإنجازات المعرفية الإيرانية

رئيسي ولوكاشينكو يتفقدان معرض الإنجازات المعرفية الإيرانية

زار رئيسا إيران وبيلاروسيا على هامش اجتماعاتهما ومشاوراتهما معرض القدرات المعرفية وإنجازات الشركات الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على هامش لقائه ومشاوراته مع سلطات بلادنا برفقه حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي معرض القدرات المعرفية والإنجازات لعدد من الشركات الإيرانية في مجالات الصحة، والصناعات الإلكترونية والاتصالات وصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وإنشاء محطة توليد الكهرباء.

كما تم في هذا المعرض إطلاع رئيسي البلدين عن كثب على آخر إنجازات وتطورات الشركات الإيرانية في مجال إنتاج الأدوية المختلفة، والأجهزة الإلكترونية وكذلك معدات محطات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.

/انتهى/

رمز الخبر 1931496

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات