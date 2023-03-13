رئيسي ولوكاشينكو يتفقدان معرض الإنجازات المعرفية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على هامش لقائه ومشاوراته مع سلطات بلادنا برفقه حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي معرض القدرات المعرفية والإنجازات لعدد من الشركات الإيرانية في مجالات الصحة، والصناعات الإلكترونية والاتصالات وصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وإنشاء محطة توليد الكهرباء.

كما تم في هذا المعرض إطلاع رئيسي البلدين عن كثب على آخر إنجازات وتطورات الشركات الإيرانية في مجال إنتاج الأدوية المختلفة، والأجهزة الإلكترونية وكذلك معدات محطات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.

/انتهى/