الرئيس الايراني: العدو يسعى إلى إحداث الخلل في نظامنا الاقتصادي لكنه سيفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الايراني، في حفل إحياء ذكرى يوم الشهيد الذي أقيم بمشاركة مجموعة من أسر الشهداء في طهران، مساء يوم الامس(الاثنين)، قال: " الاحتفاء بيوم الشهيد يجدد تذكير الجميع بدرب واهداف الشهداء".

واعتبر رئيسي أمن ووحدة وتماسك وعظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوتها، نتيجة دماء الشهداء الطاهرة، مضيفا: "منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية سعى الأعداء إلى خلق اليأس والإحباط لدى الناس بكل أنواع المؤامرات والفتن، لكن الشهداء علمونا بافعالهم أنه يمكننا التغلب على المشاكل بالتوكل على الله".

ووصف دماء الشهداء الطاهرة بداعم ضخم للوطن ضد المؤامرات والعداوات، مشيرا: " اليوم الذي يريد الأعداء أن يحكموا على مجتمعتنا بافكار وسلوك الجاهلية الحديثة، فإن دماء الشهداء النقية هي التي تزيل الجهل من مجتمعنا."

كما وصف رئيسي الاضطرابات الأخيرة في البلاد بأنها حرب إعلامية واقتصادية ومعرفية مشتركة للعدو بهدف وقف تقدم الشعب الإيراني، مضيفا: "ان تجربة الجمهورية الإسلامية التي استمرت 44 عامًا أظهرت أن الأعداء لم يتمكنوا من تحقيق اغراضهم ضد الشعب الايراني وبعد ذلك أيضا لن يتمكنوا منها، لأن الشعب الايراني حقق إنجازات كبيرة ومبعثة بالفخر في مختلف المجالات رغم كل الضغوط والعقوبات".

وذكر أن شعبنا اليوم أكثر أملاً من أي وقت مضى، رغم وجود بعض النواقص والقصور، موضحا: "ان الدليل على صحة هذا الادعاء هو مشاركتهم الموسعة في مسيرات الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية".

وفي إشارة إلى جهود الأعداء لنشر الفوضى والاضطراب واللاقانونية في البلاد بالحيل المعقدة، شدد رئيسي: "ان خطة الأعداء اليوم هي تعطيل المدارس من خلال إثارة القلق لدى الطلاب وأسرهم وإحداث الخلل في العمل والنظام الاقتصادي إلا انهم سيهزمون ولن يتمكنوا من تحقيق هذه الاغراض."

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