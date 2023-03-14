لجنة كويتية - إيرانية تبحث في طهران ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية- كونا، بأن "اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران عقدت أعمالها، مساء أمس الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".

وأكدت الوكالة الكويتية، أنه "تم خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، مشيرة إلى أن الجانب الكويتي ترأسه في الاجتماع، نائب وزير الخارجية الكويتي السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

وكان السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، أكد أن "العلاقات مع الكويت بدأت تستعيد مسارها الطبيعي من جديد وبالتدريج بعد فترة جائحة كورونا".

وقال إيراني، خلال الاحتفال بذكرى الثورة الذي أقامته السفارة، إن "قادة البلدين يؤكدون تعزيز هذه العلاقات وأن هذه العلاقات تشهد اليوم عقد اجتماعات اللجان المشتركة في المواضيع القنصلية والقانونية وخفر السواحل ومكافحة المخدرات وحققت تقدما جيدا"، مشيراً إلى أنه "في العام الماضي زار إيران أكثر من 80 ألف كويتي عبر رحلات جوية مباشرة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على مبادئ وقيم ثورته وينادي ويدافع عن السلام والعدالة واحترام سيادة الدول ويناهض التفرقة العنصرية والعدوان ويطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على المستوى الدولي".

وتلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، كما بحث الجانبان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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