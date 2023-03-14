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١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٥:٠٥ م

ایران تبدأ مراجعة الرحلات الجوية مع السعودية

ایران تبدأ مراجعة الرحلات الجوية مع السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الايراني، جعفر يازرلو، عن بدء العمل لمراجعة الرحلات الجوية بين إيران والسعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جعفر يازرلو، في تصريحات صحفي، إلى موضوع استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية، قائلا: "ان منظمة الطيران المدني بدأت مراجعة استئناف هذه الرحلات".

وأضاف: "بعد دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية للرحلات، وستبدأ الرحلات الجوية بين البلدين".

كما تشير مراقبة موقع بيع التذاكر للخطوط الجوية السعودية إلى إمكانية شراء التذاكر لخط الرياض-مشهد.

يقال ان أحد بنود الاتفاق الاخير بين إيران والسعودية ينص على تخفيف القيود عن الشيعة في السعودية وتسهيل ظروف سفرهم إلى إيران لزيارة مدينة مشهد المقدسة.

/انتهى/

رمز الخبر 1931537

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