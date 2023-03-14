ایران تبدأ مراجعة الرحلات الجوية مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جعفر يازرلو، في تصريحات صحفي، إلى موضوع استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية، قائلا: "ان منظمة الطيران المدني بدأت مراجعة استئناف هذه الرحلات".

وأضاف: "بعد دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية للرحلات، وستبدأ الرحلات الجوية بين البلدين".

كما تشير مراقبة موقع بيع التذاكر للخطوط الجوية السعودية إلى إمكانية شراء التذاكر لخط الرياض-مشهد.

يقال ان أحد بنود الاتفاق الاخير بين إيران والسعودية ينص على تخفيف القيود عن الشيعة في السعودية وتسهيل ظروف سفرهم إلى إيران لزيارة مدينة مشهد المقدسة.

/انتهى/