كمالوندي: إيران لم تنتهك التزاماتها على الإطلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهروز كمالوندي لقد نشرت الوكالة الدولية خمسة عشر تقريراً في السابق ونتيجة لخطة العمل الشاملة المشتركة التي أظهرت أن إيران لم تنتهك التزاماتها على الإطلاق. من الذي تسبب في تغيير هذه الظروف؟

وأضاف: يجب ألا ننسى ان الاوروبيون لقد انتقدوا في وقت سابق في تصريحاتهم أمريكا لانسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنهم الآن يتحدثون وكأن إيران مسؤولة عن الوضع الحالي.

وحول نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها، قال كمالوندي: المشكلة لدينا هي أن الوكالة قولها شئ وتقاريها شئ اخر، نفضل أن يتم كتابة ما يقولونه، مثل المحتوى الذي أثير في الاجتماع الفني السابق لمجلس المحافظين، في تقرير مكتوب، ولكن للأسف، هذا ليس هو الحال.

واعتبر زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لإيران جيدة ونحو مزيد من التعاون، وأضاف: "في عملية التعاون هذه وحل المشكلات، قطعنا خطوة إلى الأمام، لكني أرى أن المستقبل رمادي وفي الوقت الحالي، لست متفائلا ولا متشائما ".

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