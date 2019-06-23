كمالوندي: ليس أمام الأوروبيين وقت كثير

وأفادت وكالة مهر للأنباء المتحدث باسم وكالة الطاقة الايرانية بهروز كمالوندي استقبل ساعد وزير الخارجية البريطاني اندروموريسون وبحث معه اخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والقضايا الدولية .

واشار كمالوندي الى اهمية تنفيذ الجانب الاخر لتعهداته في الاتفاق النووي معلنا مؤكدا جدية ايران في تنفيذ الاجراءات المعلنة في اطار القسمين 26 و36 ومعلنا ان انتاج اليورانيوم المخصب سيتواصل وفقا لما حدده رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للامن القومي .

وردا على تصريحات موريسون القاضية بدعم بلاده للاتفاق النووي ومطالبة ايران بضبط النفس والحفاظ على الاتفاق النووي وخطورة تخطي ايران تعهداتها النووي ، قال كمالوندي ان مثل هذه التهديدات والضغوط القصوى المفروضة من قبل اميركا مآلها الفشل .

كما شدد كمالوندي على ان عهد دبلوماسية الزوارق الحربية قد ولى وان متابعة تطورات الاسابيع الاخيرة يتعين انها قد علمت الاميركيين ان سياستهم التخريبية لن تحقق احلامهم فحسب بل تسهم في تصعيد التوتر .