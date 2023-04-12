  1. إيران
  2. العلوم
١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٤٨ م

كمالوندي: أمريكا كانت تتطلع لشراء الماء الثقيل من إيران

كمالوندي: أمريكا كانت تتطلع لشراء الماء الثقيل من إيران

صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي ان الماء الثقيل المنتج في إيران يكون من الأفضل في العالم، وفي فترة معينة كان الأمريكيون يتطلعون لشرائه منا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهروز كمالوندي: "على الجميع ان يعلموا، أن الماء الثقيل المنتج في إيران يكون من الأفضل في العالم، وحتى في فترة معينة سعى الأمريكيون لشرائه منا، حيث وثائق هذه القضية موجودة".

وأضاف: "من المجالات الأخرى لاستخدام التكنولوجيا النووية، هي قطاع الزراعة... حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا، فإن ثلث أو ربع منتجاتنا الزراعية دمر بسبب الآفات أو ظروف التخزين، فبالتأكيد، من خلال مكافحة الآفات وتحسين ظروف تخزين المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، يمكننا المساهمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي".

وصرح: "ان العالم يقوم بأبحاث رفيعة المستوى في مجال الأدوية الإشعاعية، ولحسن الحظ ، نحن من الأفضل والرائدين في هذا المجال".
/انتهى/

رمز الخبر 1932236

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات