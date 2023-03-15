مجهولون يرجمون وزير الدفاع البولندي بالحجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، رافال بوشنيك، عن تعرض مكتب وزير الدفاع البولندي نائب وزير الدفاع، ماريوش بلاشتشاك، في بولندا، للرجم بالحجارة.

وكتب بوشنيك عبر "تويتر"، قائلا: "تعرض مكتب وزير الدفاع الألماني، ماريوش بلاشتشاك، في مدينة ليجونوفو بالقرب من العاصمة وارسو، للرشق بما لا يقل عن 3 حجارة من قبل مجهولين، ما أسفر عن تحطم النوافذ".

وأفاد المتحدث باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، رافال بوشنيك، بتعرض مكتب وزير الدفاع البولندي نائب وزير الدفاع، ماريوش بلاشتشاك، في بولندا، للرجم بالحجارة.

وكتب بوشنيك عبر "تويتر"، قائلا: "تعرض مكتب وزير الدفاع الألماني، ماريوش بلاشتشاك، في مدينة ليجونوفو بالقرب من العاصمة وارسو، للرشق بما لا يقل عن 3 حجارة من قبل مجهولين، ما أسفر عن تحطم النوافذ".

وألقى المتحدث باسم حزب القانون والعدالة، باللوم، حول رشق مكتب بلاشتشاك بالحجارة على المعارضة البولندية، داعيا إياها إلى وقف التصعيد، قائلا: "عندما لا تكون هنالك حجج موضوعية لموضوع ما، يتم استبدلها بسياسة القوة، "أيتها المعارضة، أوقفي التصعيد".

ومن جانبها أفادت شرطة مدينة ليغونوفو، بأن مكتب وزير الدفاع كان فارغا لحظة وقوع الحادث، وأن أحدا لم يصب بأذى.

المصدر: روسيا اليوم

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