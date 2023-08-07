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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٥١ م

وارسو تتهم ألمانيا بمحاولة تغيير الحكومة البولندية

وارسو تتهم ألمانيا بمحاولة تغيير الحكومة البولندية

قال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي، إن ألمانيا تريد تغيير الحكومة البولندية من خلال منع الاستثمارات الاستراتيجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يابلونسكي على "إكس" (تويتر سابقا): "ظهر لدينا المزيد من الإشارات التي تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة ستكون هناك محاولات لعرقلة الاستثمارات الإستراتيجية لبولندا".

وأضاف: "كل ذلك من أجل إحداث تغيير في السلطة في بولندا إلى أخرى ترفض هذه الاستثمارات وتحول اقتصادنا مرة أخرى إلى دور المتعهدين والمقاولين للصناعات من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وأكد أن ذلك يتم "بحجة حماية البيئة، ولكن في الواقع لحماية الشركات الألمانية من المنافسة البولندية".

المصدر: نوفوستي

رمز الخبر 1935684

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