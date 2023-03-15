رئيس المجلس الوطني الإماراتي يدعو رئيس مجلس الشورى الإيراني لزيارة أبوظبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإماراتي في طهران ، سیف محمد عبید الزعابي، سلم اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الإماراتي لزيارة الإمارات.
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سلم السفير الإماراتي في طهران ، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الإماراتي لزيارة الإمارات.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإماراتي في طهران ، سیف محمد عبید الزعابي، سلم اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الإماراتي لزيارة الإمارات.
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