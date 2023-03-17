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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٤:٠٤ م

امير عبداللهيان: زيارة شمخاني للإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة

امير عبداللهيان: زيارة شمخاني للإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان أن زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ان زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني للإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية.

وفي تغريدة على تويتر قال أمير عبداللهيان، تتم زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات والعراق في إطار العلاقات الأمنية القائمة. ليست ظاهرة جديدة. ممثل وزارة الخارجية يرافقه في زيارته. هناك تنسيق في السياسة الخارجية.

وأضاف، ان كل شيء يتم في إطار النظام وتحت إشراف رئيس الجمهورية. هناك تنسيق. ليعلم الأعداء أنه لا يوجد خلاف.

/انتهی/

رمز الخبر 1931607

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