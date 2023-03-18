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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:٠٦ ص

زيارة مرتقبة لشمخاني الى العراق بعد الصين والإمارات

زيارة مرتقبة لشمخاني الى العراق بعد الصين والإمارات

يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني دولة العراق بعد الصين والإمارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أعلنت صفحة تويتر لموقع نورنيوز، وهي وسيلة إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، في رسالة: أن دولة العراق، باعتبارها الشريك التجاري الثاني لإيران ستكون الدولة التالية لزيارة الأدميرال شمخاني بعد الصين والإمارات. وإن الحفاظ على أكثر من 10 مليارات دولار من المبادلات التجارية مع العراق وتعزيزها يتطلب حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وتيسير التعاون المصرفي.

وبعد زيارته الأخيرة لبكين، قام الأدميرال شمخاني، الذي أعلن عن اتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة من الصين، بزيارة دولة الإمارات قبل أيام والتقى بكبار المسؤولين في البلاد وتشاور معهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1931619

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