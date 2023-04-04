بهادري جهرمي: الاعمال الارهابية الاسرائيلية لن تمر دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر علي بهادري جهرمي، في مؤتمره الصحفي، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه في استشهاد مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا، قائلا: "مرة أخرى أظهر الكيان الصهيوني أنه عندما يشعر بالاحباط واليأس في داخله، يرتكب أعمالًا إرهابية ويظهر طبيعتها الشريرة... نؤكد ان هذه الاعمال تعد انتهاكا للقوانين الدولية وتستوجب الملاحقة القانونية والدبلوماسية ولن تمر دون رد.

حكم محكمة لاهاي هزيمة تاريخية لأمريكا

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى حكم محكمة لاهاي لصالح إيران وإدانة الولايات المتحدة، قائلا: "ان هذا الحكم تعد هزيمة تاريخية للولايات المتحدة التي دأبت على انتهاك القوانين الدولية، ومحكمة العدل الدولية أوضحت وأكدت على أحقية مواقف الجمهورية الإسلامية".

وزارة الخارجية ردت على المواقف الأخيرة لأذربيجان

كما تطرق المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى المواقف الأخيرة لسلطات جمهورية أذربيجان ضد ايران قائلا: "إن بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني، عواصر تاريخية، وهما صديقان لبعضهما البعض، وان الكيان الصهيوني هو عدو الشعبين وينوي لخلق العداء بينهما، وبعض المواقف الأخيرة التي سمعناها كانت على المسار الذي رسمه الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت، ردت وزارة الخارجية لهذه المواقف بشكل مناسب".

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