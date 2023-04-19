اتصال 34 محطة طاقة حرارية جديدة بشبكة الكهرباء في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه منذ بداية الحكومة الحالية في ايران، اي منذ عام ونصف، تمت زيادة قدرة محطات الطاقة الحرارية في البلاد بمقدار 6315 ميغاواط.

وتشمل الوحدات المتزامنة الجديدة قطاع الغاز لمحطات توليد الطاقة في هنكام، والغاز الطبيعي المسال الإيراني (ثلاث وحدات)، وقشم باسارغاد، وأريان زنجان (وحدتان) ، ومهتاب كوير (وحدتان) ، وشهيد باكري (وحدتان) ، وتربة حيدرية، وفولاذبوتيا، دوكوهه، ووحدات الغاز الصغيرة في زاهدان (ثلاث وحدات) وصباي دهلران (أربع وحدات) وميانرود.

خلال هذه الفترة، تم أيضًا اتصال الوحدات البخارية لمحطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة جهرم، وهريس، وأورمية (وحدتان) ، وشابهار ، وبارس جنوب بارس (وحدتان)، وغرب كارون، وعسلوية، وفردوسي، وخرم آباد، وسبلان إلى شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد.

حاليا ، 616 وحدة توليد طاقة حرارية في 134 محطة كهرباء بالدولة مسؤولة عن إنتاج الكهرباء المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وفي أبريل الجاري، مع تشغيل وحدة الغاز الرابعة لمحطة الشهيد باكري للطاقة في سمنان، بلغت قدرة محطات الطاقة الحرارية الانتاجية في البلاد 74 ألفًا و 198 ميجاوات.

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