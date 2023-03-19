ممثلون عن إيران يشاركون في منتدى المجلس الأولمبي الآسيوي للرياضيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالمجلس الأولمبي الأسيوي توماس باخ، وخلال منتدى المجلس الأولمبي الآسيوي للرياضيين الذي استمر ليومين، بمشاركة 88 مشاركا يمثلون 43 لجنة أولمبية آسيوية، رحّب بتمكين الرياضيين في المنطقة من خلال لجنة الرياضيين، داعياً الرياضيين في جميع أنحاء آسيا إلى إسماع أصواتهم.

وأضاف "باخ" في كلمة له عبر الفيديو في افتتاح المنتدى: "تقع على عاتق الرياضيين مسؤولية مهمة في أن يكونوا مثالا يحتذى به، ولهذا السبب يسعدني جدا أن أرى كيف يقوم المجلس الأولمبي الآسيوي بذلك تماما، عبر لجنة الرياضيين التابعة له، ليكون قدوة بتمكين الرياضيين وجعلهم في قلب الحدث".

وتابع المسؤول الرياضي: الرياضيون ليسوا فقط في المجتمع الأولمبي، بل إنهم قلب مجتمعنا الأولمبي، ولذلك فإن منتدى المجلس الأولمبي للرياضيين هو فرصة لهم لإسماع أصواتهم حول المسائل التي تهمهم.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مشاركة الرياضيين في الاجتماعات التي تتخذ فيها القرارات، ويكون صوتهم مسموعا، ومشاركتهم في التصويت، أمور تشكل التمثيل الأكثر تأثيرا الذي يمكن لأي شخص الحصول عليه.

وخاطب "باخ" الرياضيين بالقول: تستحقون ذلك، وأنتم كممثلين لزملائكم، يجب أن تشاركوا في صنع جميع القرارات التي تؤثر في حياة الرياضي.

وختم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالمجلس الأولمبي الأسيوي توماس باخ، رسالته بالقول: كما أظهرتم أيها الرياضيين لا يمكننا إلا أن نسير بشكل أسرع، ونهدف إلى مستوى أعلى، وأن نصبح أقوى، إذا كنا متضامنين معا، لذا فإن هذا المنتدى هو المثال لشعارنا الأولمبي الجديد "أسرع وأعلى وأقوى معا".

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