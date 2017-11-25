زيادة التعاون بين إيران واليابان في مجال الرياضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس اتحاد الكاراتية في إيران "محمدصادق فرجي" أشار إلى أن إيران واليابان تم تصنيفهما من قبل الاتحاد العالمي للكاراتيه، في قائمة افضل البلاد في مجال الكاراتيه، مؤكداً على أهمية هذه المكانة وضرورة الحفاظ عليها.

وأضاف فرجي أن اليابان هي سباقة في مجال الكاراتيه وأن إيران أيضاً من أفضل البلاد في هذا المجال وان الناشطين الايرانيين في هذا الشأن لهم انجازات مؤثرة في عالم الكاراتيه . منوهاً إلى انه يمكن تنمية وتطوير المهارات الفنية للكاراتيه بين البلدين موضحاً أن إيران في كوماموتو وكذلك اليابان لديها امكانيات عالية في كاتا، وهذا التعاون يمكن أن يصب في مصلحة البلدين.

وأشار رئيس اتحاد الكاراتيه الياباني، في معرض تأكيده على حديث فرجي، إلى المهارة الفنية للكاراتيه في إيران، مرحباً بتعزيز التعاون مع اتحاد الكاراتيه الإيراني.

يذكر ان الجولة الاخيرة من بطولة العالم للكاراتيه بدأت صباح اليوم في اليابان أوكيناوا./انتهى/