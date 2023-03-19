الصحة الايرانية تسجيل 18 وفاة و845 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها اليوم الاحد حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، عن تسجيل 18 وفاة و845 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا داخل البلاد.

وأشارت وزارة الصحة إلى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و579 الفا و916 مصابا، ومجموع الوفيات 145 الفا و72 حالة.

ونوّهت الصحة، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و342 الفا 916 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و479 الفا و830 جرعة من اللقاحات المضادة (بما يشمل الأولى والثانية والجرعات التذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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