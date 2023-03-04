الصحة الإيرانية تسجل 11 وفاة و286 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 11 وفاة و286 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي داخل البلاد.

واضافت وزارة الصحة عبر بيانها اليوم السبت حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و569 الفا و769 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و878 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 641 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و448 الفا و138جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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