وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 16 وفاة و976 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 16 وفاة و976 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بفيروس كورونا داخل البلاد.

واشارت وزارة الصحة في بيانها اليوم الاربعاء حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و575 الفا و927 مصابا، ومجموع الوفيات 145 الفا و9 حالات.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و340 الفا 852 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و472 الفا و139 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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