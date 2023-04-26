الصحة الايرانية تسجل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية، أشارت في بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، إلى تسجيل 341 اصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 607 الاف و744 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و58 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و357 الفا و489 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و521 الفا و509 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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