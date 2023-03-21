إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار على حدود لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي أحدهم بترت ساقه عند حدود بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، جراء انفجار لغم أرضي بآلية كانت تقوم بأعمال التجريف.

وقال مراسل قناة المنار إنه “سُمع صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم أرضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب ونقله بدبابة ميركافا”، ولفت إلى أنه “تم نقل الجرحى الى موقع الراهب العسكري”.

وأشار إلى أنه “تم انسحاب آليات وجرافات العدو وايقاف الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد انفجار لغم ارضي ووقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال”.

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