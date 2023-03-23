سقوط طائرة مسيرة صهيونية داخل الأراضي السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي ان مسيرة درون تابعة لجيش الاحتلال سقطت داخل الأراضي السورية، وادعى أدرعي ان ذلك حصل خلال نشاط اعتيادي، حسب تعبيره.

وزعم أدرعي: "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات..الحادث قيد التحقيق".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن طائرات صهيونية أغارت فجر يوم الأربعاء على مطار حلب الدولي بشمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

ويشن الكيان الصهيوني باستمرار غارات على سوريا تستهدف مواقع مدنية ومطارات.

وقتل 15 شخصا وأصيب آخرون الشهر الماضي في غارات صهيونية على دمشق.