  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٥:٢٩ م

الاحتلال يعلن مقتل أحد جرحى عملية "ديزنغوف"ا

الاحتلال يعلن مقتل أحد جرحى عملية "ديزنغوف"ا

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الإثنين، مقتل أحد جرحى عملية ديزنغوف التي نفذها الشهيد معتز الخواجا، في تل أبيب قبل نحو أسبوعين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، "بمقتل المستوطن أور أشكار، الذي أصيب في عملية "ديزنغوف" في تل أبيب".

وكان خمسة مستوطنين، أصيبوا في الـ9 من الشهر الجاري، بعملية إطلاق نار بطولية في شارع ديزنغوف" في مدينة "تل أبيب"، قبل أن يعلن عن مقتل أحدهم اليوم.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد القسامي المعتز بالله صلاح الخواجا (23عامًا)، منفذ عملية إطلاق النار في "شارع ديزنغوف" بمدينة (تل أبيب) المحتلة.

وأوضحت أن الشهيد الخواجا هو أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله، مشيرة أن عمليته جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته. وحذرت حركة حماس، الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه وإيغاله في دماء أبناء شعبنا وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

/انتهى/

رمز الخبر 1931688

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات