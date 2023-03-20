الاحتلال يعلن مقتل أحد جرحى عملية "ديزنغوف"ا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، "بمقتل المستوطن أور أشكار، الذي أصيب في عملية "ديزنغوف" في تل أبيب".

وكان خمسة مستوطنين، أصيبوا في الـ9 من الشهر الجاري، بعملية إطلاق نار بطولية في شارع ديزنغوف" في مدينة "تل أبيب"، قبل أن يعلن عن مقتل أحدهم اليوم.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد القسامي المعتز بالله صلاح الخواجا (23عامًا)، منفذ عملية إطلاق النار في "شارع ديزنغوف" بمدينة (تل أبيب) المحتلة.

وأوضحت أن الشهيد الخواجا هو أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله، مشيرة أن عمليته جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته. وحذرت حركة حماس، الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه وإيغاله في دماء أبناء شعبنا وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

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