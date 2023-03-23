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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٩ ص

مجلس التعاون يأمل حل الخلافات مع إيران سلمياً

مجلس التعاون يأمل حل الخلافات مع إيران سلمياً

أكد الاجتماع الـ155 لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على مواصلة العمل الخليجي المشترك وحل الخلافات مع إيران بالطرق السلمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع، الذي عقد الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على ضرورة تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن خطة تعزيز العمل الخليجي المشترك التي تم إقرارها في 2015.

ورحب المجلس باتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران، وأعرب عن أمله في أن يكون خطوة على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية عبر الحوار.

وأشاد المجلس بجهود سلطنة عمان والعراق لتسهيل الحوار بين الرياض وطهران واستضافتهما العديد من جولات التفاوض.

وأكد ضرورة التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم أكثر من الدرجة اللازمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لافتاً إلى استعداد دول الخليج للتعاون الكامل في هذا الملف.

/انتهى/

رمز الخبر 1931725

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