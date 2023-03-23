القوات المسلحة اليمنية تنفذ مناورة كبيرة شاركت فيها مختلف الوحدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، امها حاكت المناورة العسكرية الهجوم على مجموعة أهداف متنوعة التضاريس منها جبلية وصحراوية وأشجار تم التقدم إليها من مناطق مفتوحة.

وشاركت في المناورة جميع الوحدات العسكرية من قوات المشاة من قادات السرايا والفصائل والوحدات المتخرجة من الدورات العسكرية، وقوات الدعم القتالي من مختلف التخصصات وخدمات الدعم القتالي.

وجرت المناورة بين الوحدات المشاركة قوات المشاة والوحدات المتخصصة، منها وحدات ضد الدروع والهندسة والدفاع الجوي وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، بتناسق وتكامل بين كافة الوحدات المشاركة بالتنسيق مع الاتصالات العسكرية وتوفير خدمات الدعم القتالي لكافة التخصصات.

ونفذت مناورة القوات المسلحة من عدة اتجاهات رئيسية وفرعية حاكت اقتحام مواقع جبلية متعددة وأهداف من مناطق مفتوحة بمراحل متعددة وانساق عسكرية مختلفة.

واستطاعت القوات المشاركة في المناورة السيطرة على كافة الأهداف المرسومة مع افتراض وجود الطيران الحربي والمعادي واستهداف المقاتلين ومراعاة وجود مقاومة قوية من العدو.

وتمكنت القوات من السيطرة على تلك الأهداف مع وجود محاكاة ميدانية معادية تم تجاوزها بأساليب وتكتيكات جديدة تم ابتكارها نتيجة التقييم الصحيح لتجارب الأحداث السابقة وقراءة الأحداث المقبلة وتقييم الاختلالات والأخطاء السابقة والإستفادة من تراكم الخبرات والمهارات والخطط العسكرية، إضافة لاشتراك جميع الوحدات العسكرية والتناسق المتكامل بين قوات المشاة وقوات الدعم القتالي وخدمات الدعم القتالي.

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