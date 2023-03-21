كنعاني: إيران ترحب بالاتفاق في قضية تبادل أسرى الحرب في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل أسرى الحرب في اليمن ، والذي تم بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر العالمي.

ورحب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اليوم (الثلاثاء) ، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن ملف تبادل أسرى الحرب في اليمن ، والذي تم بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية جهود حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية في هذا الصدد بأنها خطوة مهمة نحو تقدم القضايا الإنسانية وتعزيز عملية الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن يقود نجاح هذا الاتفاق واستمرار عملية الإفراج عن باقي الأسرى ، الى تعزيز الثقة اللازمة لإقامة حوارات سياسية وسلام شامل في اليمن.

وأعلنت السلطات اليمنية عن التوصل الى اتفاق مع الجانب السعودي في جنيف لتبادل مئات الأسرى خلال الأسابيع المقبلة.

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