الخارجية الإيرانية تستدعي السفيرة السويسرية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استدعى المدير العام لشؤون الأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، سفيرة الاتحاد السويسري في طهران، وذلك عقب موقف سويسرا التدخلي في الشؤون الداخلية لبلدنا، وكذلك التصرف غير المهني لسفارة هذا البلد في إعادة نشر صورة بعلم مزيف.

وأبلغ المسئول الإيراني السفيرة، في هذا اللقاء بمستوى استياء واحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تصرفات الجانب السويسري.

كما تم التأكيد على ان مثل هذا الإجراء غير المهني لا يتماشى مع العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد السويسري وينبغي تصحيحه.

وردا على مطالبات ايران، أعلنت السفيرة السويسرية أنها ستبلغ الموضوع إلى بلادها في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/