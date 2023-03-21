الخارجية الإيرانية: عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستلقى رداً مناسباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقول إنّ بعض الأطراف الأوروبية لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان.

ودان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إجراءات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المتكررة في فرض العقوبات على إيران.

وقال أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، إنّ "بعض الأطراف الأوروبية تقوم باتهام الآخرين بالعنف، فيما لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان وانتهاكها الممنهج، ومثالها الأخير هو سلوك الشرطة الفرنسية العنيف مع المتظاهرين، الذي يعد مثالاً على السلوك المزدوج".

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنّ "سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه رداً متناسباً من إيران"، فيما أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية ضرورة تذليل العقبات من خلال الحوار بين إيران والاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران و8 مسؤولين، بينهم قضاة ونواب ورجال دين ورئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على 7 شخصيات من حرس الثورة الإيراني بسبب مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان.

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