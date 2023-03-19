سأجتمع بوزير الخارجية السعودي قريباً/ لن نرهن أوضاع البلاد بالمفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه و خلال مؤتمر صحفي حول ابرز منجزات الحكومة الايرانية خلال العام الجاري الايراني _المُشرف على نهايته (في 21 اذار / مارس 2023)، بيّن الوزير "عبد اللهيان" إنجازات السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشر؛ بقيادة السيد "إبراهيم رئيسي"، بالقول: في حكومة السيد رئيسي، ما زلنا نتحرك في اتجاهين، الأوّل تحييد العقوبات والثاني إلغاء العقوبات في المنظومة الدبلوماسية.

وأشار عبد اللهيان، إلى ان الحكومة والخارجية الإيرانية، استطاعتا ان تحققا العديد من الانجازات خلال العام الجاري، انطلاقا من نظرية "السياسة الخارجية المتوازنة" و"الاستدارة نحو اسيا مع التركيز على دول الجوار".

وعن الزيادة الملفتة لحجم التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية والدول الاخرى، صرّح وزير الخارجية الإيرانية: ان التجارة المشتركة مع احدى الدول المجاورة سجلت في غضون هذا العام الحالي ما يزيد عن 14 مليار دولار، ومع دولة جارة اخرى تجاوزت الـ 22 مليارا.

وعن العلاقات مع دول الجوار، قال عبد اللهيان: ان العلاقات مع الامارات والكويت ارتقت وسط العام الجاري الى مستوى السفراء، كما شهدنا خلال الايام الماضية عودة العلاقات بين ايران والسعودية الى طبيعتها.

وتابع كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: اجرينا 5 جولات من المفاوضات مع الجانب السعودي في بغداد، وعلى امتداد زيارة "السيد رئيسي" الى بكين، جرى طرح مبادرة الرئيس الصيني والتي لقيت ترحيبا من قبل نظيريه الايراني والسعودي.

وأضاف: تم الاتفاق مع الرياض على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الملف اليمني منوط باليمنيين وأن الأطراف اليمنية هي صاحبة القرار فيه.

وفي أشارة من المسؤول الإيراني إلى أن مسألة رفع العقوبات منفصلة عن محادثات عودة العلاقات مع السعودية، قال: إن الاتفاق بين إيران والرياض يؤكد على السلام في المنطقة، مؤكداً أن هناك اتفاق مبدئي على ضرورة تبادل اللجان بين إيران والبحرين، مضيفاً: نرحب بعودة العلاقات مع البحرين والتقدم الذي احرزته المباحثات في هذا الخصوص، ونعمل من أجل اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع البحرين.

وبما يتعلق مفاوضات رفع الحظر، أكد المسؤول الإيراني: "لن نرهن اوضاع البلاد وخاصة الاوضاع الاقتصادية بالمفاوضات النووية، نسعى الى الغاء الحظر عن ايران بالكامل ونأمل ان نسمع أخبار سارة في العام الهجري الشمسي الجديد.

ولفت إلى أن التعاون بين طهران ووكالة الطاقة الذرية يمكن أن ينعكس إيجابيا على المفاوضات النووية، مضيفاً: تعاونّا مع الوكالة على المسار الصحيح واتفقنا على زيارة وفود تقنية لإزالة سوء الفهم.

وأكد أن "الهدف من الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية إزالة المزاعم ضدنا عن طاولة المباحثات للأبد، مضيفاً: نسعى لاتفاق بشأن الملف النووي لكن بلادنا لن تكون رهينة له خصوصا على المستوى الاقتصادي".

وعن ملف تبادل الأسرى مع واشنطن، أكد عبد اللهيان، أنه "على الطرف الامريكي ان يركز على الجانب الانساني في موضوع تبادل السجناء، لن نكرس جميع جهودنا على المفاوضات النووية".

يتبع...