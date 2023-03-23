خرازي يلتقي بالسيد حسن نصر الله في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد كمال خرازي الذي يزور لبنان حاليا، التقي بالسيد حسن نصرالله وناقش معه الموضوعات المختلفة.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع آخر المستجدات السياسية في المنطقة... وحضر اللقاء كل من سيد عباس عراقجي، والسفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني.

وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية قد التقى في وقت سابق مع مسؤولين لبنانيين آخرين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وكان قد سافر خرازي إلى سوريا قبل زيارته إلى لبنان واجتمع وتحدث مع كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك الرئيس السوري، بشار الأسد.

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