خرازي يعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس جمهورية قرغيزيا الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خرازى فى مؤتمر صحفى اليوم الاحد: ان زيارة جباروف و وزير خارجيته الى ايران مطروحة حاليا على جدول الاعمال، وتعمل المؤسسات المعنية فى البلدين على توفير ارضية الزيارة.

واكد: إيران مستعدة للتفاعل والتعاون مع قرغيزيا في كافة المجالات ولا توجد قيود للتعاون معها.

كما ذكر أن عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطروح على جدول الأعمال وتم اعداد 10 وثائق للتوقيع عليها خلال الاجتماع.

وبحسب آكي برس، قال خزاري : في المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزير دفاع جمهورية قرغيزيا، أكد الجانب الايراني انه عاقد العزم على استمرار وتعزيز العلاقات مع قرغيزيا في المجال العسكري.

واعتبر خرازي استخدام قرغيزيا طاقات الموانئ الإيرانية وخاصة مينائي بندر عباس وتشابهار لدخول البحر والأسواق العالمية من القضايا المهمة في العلاقات بين البلدين، وقال: نأمل أن يتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد خلال العام الحالي.

وقال خرازي ان النقل والمواصلات وخاصة السكك الحديدية والطيران يلعب دورا هاما في توسيع العلاقات بين البلدين وفي هذا الصدد نأمل أن نرى مبادرات جديدة بينهما في المستقبل".

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة في السنوات الأخيرة.

وحول توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا وبدء تنفيذها هذا العام قال السفير الايراني، من المتوقع حدوث قفزة كبيرة في التجارة بين البلدين واضاف: ان آفاق العلاقات بين البلدين تبدو إيجابية للغاية في عام 2023.

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