صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غارات جوية استهدفت مركز التنمية الريفية ومركز الحبوب قرب مطار ‎دير الزور العسكري. وأضافت: إن هناك أنباء عن إصابات بين المدنيين، وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة المستهدفة بالغارات.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة، أن قواتها شنت غارات جوية في سوريا، رداً على هجوم قاتل بطائرات مسيرة.

وقال البنتاغون إن طائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل أميركي وإصابة 6 آخرين، في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمالي شرق سوريا.

وترفض سوريا وجود القوات الأميركية على أراضيها وتصفه بـالاحتلال وقد طالبت غير مرّة بخروج تلك القوات.

وفي 9 آذار/مارس الجاري، رفض أعضاء مجلس النواب الأميركي، خلال عملية تصويت على مشروع قرار قدمه النائب الجمهوري مات غويتز، انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا.

وقدم غويتز مشروع القرار الذي يشير إلى أن عدد القوات الأميركية على أراضي سوريا بلغ 900 شخص في شباط/فبراير الماضي.

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