كمال خرازي یلتقي بشار الأسد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران 'كمال خرازي"، الرئيس السوري بشار الأسد بالعاصمة السوریة دمشق.

التقي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران 'كمال خرازي" الذي يزور سوريا على رأس وفد سياسي اليوم الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد بدمشق.

ونوقشت في هذا الاجتماع ، الذي حضره سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا مهدي سبحاني ، ، ونائب وزير الخارجية الأسبق عباس عراقجي ، مواضيع مختلفة، من بينها التطورات الدولية والإقليمية ، لا سيما المستجدات في العلاقات الخارجية السورية وإقامة العلاقات بين السعودية وإيران.

واشار خرازي خلال اللقاء الى الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا قبل نحو شهرين والذي ادى الى مصرع عدد كبير من الشعب السوري و خلف دمارا كبيرا وقدم تعازيه في هذا الحادث و اعرب عن مواساته و تضامنه مع سوريا حكومة وشعبا.

من جانبه قدم الرئيس السوري بشار الاسد شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية لما قدمته من المساعدات للشعب السوري في مجال مكافحة الارهاب ومواجهة التهديد الخارجي وكذلك مساعداتها لمنكوبي الزلزال.

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