خرازي: إيران والسعودية لا يمكنهما تجاهل بعضهما البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كمال خرازي خلال المحاضرة له في ندوة اقامها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية : “إن سبب فشل أمريكا المستمر والمتلاحق هو عدم معرفتها بمنطقة الشرق الأوسط وتراثها الحضاري والاستهانة بقدرة الشعوب على المقاومة”.

وأضاف خرازي: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المملكة العربية السعودية بلداً كبيراً في المنطقة ومؤثراً في العالم الإسلامي ولا يمكن لإيران أو السعودية أن يحذف أي منهما الآخر”.

وتابع الدكتور خرازي: “إن التجربة الإيرانية السورية المشتركة تظهر أن أهم مكونات القوة في عالمنا هو المقدرة على المقاومة أمام نظام الهيمنة العالمي والتصدي لسياسات القوى الكبرى المتجبرة والجشعة”.

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