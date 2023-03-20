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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٤:٣٤ م

خرازي: إيران والسعودية لا يمكنهما تجاهل بعضهما البعض

خرازي: إيران والسعودية لا يمكنهما تجاهل بعضهما البعض

أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، کمال خرازی أن سبب فشل أمريكا المستمر في المنطقة هو عدم المعرفة تجاه الشرق الأوسط، قائلا انه لا يمكن لإيران و السعودية تجاهل بعضهما البعض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كمال خرازي خلال المحاضرة له في ندوة اقامها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية : “إن سبب فشل أمريكا المستمر والمتلاحق هو عدم معرفتها بمنطقة الشرق الأوسط وتراثها الحضاري والاستهانة بقدرة الشعوب على المقاومة”.

وأضاف خرازي: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المملكة العربية السعودية بلداً كبيراً في المنطقة ومؤثراً في العالم الإسلامي ولا يمكن لإيران أو السعودية أن يحذف أي منهما الآخر”.

وتابع الدكتور خرازي: “إن التجربة الإيرانية السورية المشتركة تظهر أن أهم مكونات القوة في عالمنا هو المقدرة على المقاومة أمام نظام الهيمنة العالمي والتصدي لسياسات القوى الكبرى المتجبرة والجشعة”.

/انتهى/

رمز الخبر 1931687

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