أميرعبداللهيان: ندين بشدة قمع المظاهرات السلمية في فرنسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا حسين أميرعبداللهيان ، اليوم الجمعة، الحكومة الفرنسية إلى الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، وذلك في تغريدة نشرها على صفحتة عبر تويتر.

وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدته: "ندين بشدة قمع المظاهرات السلمية للشعب الفرنسي، وندعو الحكومة الفرنسية إلى احترام حقوق الإنسان وتجنب اللجوء إلى القوة ضد شعبها الذي يتابع مطالبه بشكل سلمي".

يذكر انها تواصلت احتجاجات الشعب الفرنسي على مستوى البلاد ضد خطة التقاعد لحكومة ماكرون، وفي آخر إحصائيات لمصادر حكومية فرنسية، شارك أكثر من مليون شخص في مظاهرات عمت أرجاء البلاد ضد خطة التقاعد لحكومة ماكرون.

وحتى الآن أصيب 123 ضابط شرطة خلال هذه الاحتجاجات ، واعتقل 80 متظاهرا، لكن صحيفة لوموند أعلنت أن عدد المتظاهرين بلغ 1.2 مليون، وأعلنت أكبر نقابة عمالية فرنسية سي جي تي أن عدد المتظاهرين بلغ 3.5 مليون.

ورافق هذه المظاهرات العنف واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقه، وأفادت مصادر إعلامية عن اندلاع حريق أمام مبنى مجلس مدينة بورودو.

كما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن إحراق علب القمامة وأكشاك الصحف في شوارع باريس... وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 123 شرطيا أصيبوا واعتقل 80 متظاهرا في اشتباكات الخميس.

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