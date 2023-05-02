كنعاني ينصح الحكومة الفرنسية بسماع صوت المحتجين وتجنب العنف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عن أسفه لمعاملة الشرطة الفرنسية العنيفة ضد متظاهري يوم العمال، ونصح ساسة فرنسا بالاستماع إلى صوت المتظاهرين وتجنب اللجوء إلى العنف.

وعبر ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، عن أسفه اليوم (الثلاثاء) ، عبر نشر مقطع فيديو للتعامل العنيف للشرطة الفرنسية مع احتجاجات المواطنين والعمال الفرنسيين في اليوم العالمي للعمال .

وتزامنا مع الأول من مايو ، يوم العمال العالمي ، شهدت المدن الفرنسية امس تظاهرات مليونية للفرنسيية وتحولت هذه التظاهرة بعد تدخل الشرطة إلى مسرح لأعمال العنف .

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ، صباح اليوم الثلاثاء ، إصابة 108 من رجال الشرطة في اشتباكات بين الشرطة وقوات الامن مع المتظاهرين في أنحاء البلاد.

وفي هذا الصدد ، كتب ناصر كنعاني في تغريدة على تويتر: "إن المعاملة العنيفة للشرطة الفرنسية ضد المواطنين والعمال المحتجين في هذا البلد في يوم العمال العالمي مؤسفة للغاية".

كما نصح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الساسة الفرنسيين بالاستماع إلى صوت المحتجين وتجنب اللجوء إلى العنف.

وأضاف كنعاني: ما زلنا ننصح الحكومة الفرنسية بالاستماع لأصوات مواطنيها المحتجين وتجنب اللجوء إلى العنف ضدهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال الفرنسية أعلن في هذا الصدد: مشاركة 2.3 مليون شخص في مظاهرات يوم العامل في انحاء البلاد ، منهم 550 ألفًا في باريس ، وبالطبع أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بلغ اكثر من 700 ألف متظاهر وعدد المتظاهرين في باريس 112 ألفًا متظاهر.

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