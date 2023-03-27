6 دول عربية تحتج لدى واشنطن بشأن تصريحات وزير صهيوني أنكر وجود شعب فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت 6 دول عربية في الخليج الفارسي أنها أرسلت خطابا إلى وزير الخارجية الأميركي للتنديد بتصريحات وزير صهيوني أنكر وجود شعب فلسطين.

وندّد وزراء خارجية التكتل المؤلف من ست دول في خطاب إلى الوزير انتوني بلينكن بتصريحات وزير المال الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش حول ضرورة “محو” بلدة حوارة الفلسطينية.

ودعا المجلس في رسالته المنشورة على موقعه الالكتروني الأحد “الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني”.

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