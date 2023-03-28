الرئيس الصيني : نسعى لتعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الحوار بين الرياض وطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيه عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع السعودية ومواصلة دعم الحوار بين الرياض وطهران.

كما أبدى الرئيس الصيني استعداد بلاده للعمل مع السعودية لتنفيذ نتائج قمم الرياض الثلاث، وتوسيع التعاون بين البلدين لتحقيق الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وقال شي إن البلدين سيدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بجوهر مصالح كل منهما.

كما نسبت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إلى شي قوله إن الصين والسعودية ستقدمان المزيد من الإسهامات لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي أعرب عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران.

/انتهی/