حقل“بارس الجنوبي” تولّد مايقارب 80 مليار دولار كلّ عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد محافظ بوشهر جنوب إيران أن المصافي والصناعات البتروكيماوية والمنشآت المختلفة الموجودة في منطقة حقل "بارس الجنوبي" تدر عائدات بقيمة 80 مليار دولار كل عام.

وقال أحمد محمدي زاده خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي ومسؤولي منطقة "بارس" الاقتصادية الخاصة للطاقة: إن منطقة بارس منطقة مهمة وحساسة للغاية في البلاد، ومع الاستثمار الكبير والمهم فيها فإنها تتمتع بقدرة كبيرة ودور خاص في الاقتصاد والإنتاج الوطني الإجمالي.

وأضاف: تم التأكيد على تطوير الصناعات التحويلية لمجمعات وصناعات "بارس الجنوبي".

وقال محافظ بوشهر: إن المصافي المختلفة والصناعات البتروكيماوية والمنشآت الموجودة في منطقة "بارس الجنوبي" تولد ثروة للبلاد تقدر بـ80 مليار دولار كل عام.

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