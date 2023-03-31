الخارجية السورية: التنسيق واضح بين الكيان الصهيوني والمجموعات الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية في بيان: "تستمر الكيان الصهيوني بممارسة سياساتها الحربية الإجرامية ضد سورية حيث قامت طائراتها بارتكاب عدوان همجي جديد بالتنسيق مع قطعان المجموعات الإرهابية التي شنت عدوانا على القوات السورية في منطقة الدانا".

ورأت أن "هذه الاعتداءات المتكررة تُظهر التنسيق الوثيق ما بين الكيان الصهيوني والمجموعات الإرهابية وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك النوايا المبيتة ضد سورية بهدف إطالة الأزمة واستنزاف المقدرات السورية"، مؤكدة أن "سوريا تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة كل هذه التحديات والاعتداءات الفاشية لتحقيق إرادة الشعب السوري في الانتصار وفرض سيادة سورية على جميع أراضيها وأجوائها".

يذكر أن الطيران الحربي للكيان الصهيوني نفذ فجر اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق.

هذا وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية استشهاد ميلاد حيدري، أحد مستشاري وضباط حرس الثورة الاسلامية في الهجوم الصهيوني على محيط دمشق.

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