تحديد موعد الاجتماع بين وزيري خارجية إيران والسعودية خلال الـ 48 الساعة القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين أمير عبد اللهيان على هامش المشاركة في احتفال العلم الوطني وإحياء ذكرى 1 ابريل (يوم الجمهورية الإسلامية) بين الصحفيين وردا على سؤال بأن هناك تكهنات حول موعد ومكان اجتماعكم مع وزير الخارجية السعودي وهل تم تحديد موعد ومكان هذا الاجتماع؟ قال: سوف أتحدث وأتشاور مع نظيري السعودي في غضون 48 ساعة القادمة، وفي تلك المحادثة، سننتهي من موعد ومكان اجتماعنا.

ويذكر انه وبعد الاتفاق الايراني السعودي الاخير في العاصمة الصينية بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية واعادة فتح السفارتين والقنصليات، اجرى وزيرا الخارجية الايراني والسعودي حسين امير عبداللهيان وفيصل بن فرحان اتصالين هاتفيين بينهما واتفقا على عقد لقاء بينهما خلال شهر رمضان المبارك.

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